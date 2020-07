Sarikoristaja heiskas suvepealinna plaažil sinilipu, abimeer sidus sõlme

Nagu hiljem põgusast jutuajamisest Järvikuga selgub, vaatasid mehed, et selles kohas tuleb kiviplaadid välja vahetada. “Et pilti veel paremaks saada,” ütleb ta.

Rannavalvurite putka kõrval vardas lehvib roheline lipp. Taevavõlvil sätendab ere päike, õhk on lahedalt värske. Ütleks, et jaanikuul valitsenud leitsakuga võrreldes isegi meeldivalt jahe. Päevitajaid ja suplejaid on niisiis võrdlemisi hõredalt. Mõne selle suve nädalavahetuse kõrval suisa käputäis.