Küsisin Pärnu politseijaoskonna välijuhilt Mati Teelt, kas kahekesi on üldse lubatud elektritõukerattal sõita. “Seaduses ei ole toodud, mitu inimest tohib korraga tõukeratta peale minna,” ütles Tee. “Tõukerattad on toodetud kasutamiseks korraga ühele inimesele ja sellest lähtudes on arvestatud tõukeratta kandevõimega.”