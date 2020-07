Kuninglik kross meelitab ässad Pärnusse kihutama

Eesti meistrivõistluste sarja kuuluvale kahepäevasele võidukihutamisele on oodata üle paarisaja motosportlase. Laupäeval võtavad omavahel mõõtu kaherattaliste tsiklite taltsutajad, pühapäeval lähevad rajale külgvankrid ja quadracer’id.

"18 aastat tagasi korraldas Pärnu motoklubi esimese krossi Pärnu kuninga tiitlile ja alates sellest on meie võidusõit kogunud aasta-aastalt aina rohkem populaarsust," rääkis võistluse eestvedaja Jüri Makarov. "Tanel Leok on kuus korda võitnud prestiižika tiitli, Juss Laansoo neli ja Gert Krestinov kaks korda. Ühe võidu on saanud Harri Kullas, Priit Rätsep, Indrek Mägi ja lõunanaabrid Agris Litvinovs ja Toms Macuks."