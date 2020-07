Tuulevaikus kollitas merekarusid

“Ilmaprognoos lubas terveks ööpäevaks väga vaikseid tuuli ja oli karta, et me ei jõuagi niipea Hiiumaale,” rääkis Sõber. “Kuigi me viisime stardi Pärnu lahelt välja, jõudsid isegi poole võrra lühendatud distantsil ORC III grupi kiiremad paadid alles veidi enne südaööd finišisse. Pikema tiiru teinud suured jahtlaevad passisid Kihnu taga tunde tuulevaikuses ja hakkasid alles pärast päikesetõusu Kuivastusse jõudma.”