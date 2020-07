Eilseni Saarde vallavanemana leiba teeninud põline kilinginõmmelane Tammist haaras härjal sarvist peale päästeameti teavitust, et supluskohas on inimesed end klaasikildude otsa astudes vigastanud.

Kuna kommunaalameti töötajatel on puhkus, otsustas Tammist puhkeala korrastamist kiirendada vabatahtlikke päästjaid rakendades ja korraldas asjad nõnda, et paisjärvest lasti suurem osa vett välja. Veesilm on alles vaid järve vastaskaldal, kus põhi sügavam.