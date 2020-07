Ringrajal tuleb põnev nädalavahetus

Kõige kiiremate tsiklite Superbike-klassis on favoriit maailmameistrivõistluste karussellil tiirlev Hannes Soomer, kellele pakuvad konkurentsi valitsev Eesti meister Mihkel Osula Pärnu Vihuri motoklubist ja Soome ringrajaäss Ville Valtonen.

“Pärnu meeldib mulle väga ja ringrada on teil ülihea,” kiitis Valtonen pärnakaid. “Nädalavahetuse eesmärk on parandada isiklikku rajarekordit 1.14,2, mille sõitsin välja juba kolm aastat tagasi. Nädal hiljem võistlen Ungaris Alpe Adria sarjas, Eesti meistrivõistlused on selleks hea treening.”