Järjejutt: “Talgupäev Kadriorus”

“See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu, tiu-tiu!” hõiskas Ülo paljulubavalt, sest sel aastal pidi kevad tooma uue tööriistakuuri. Vana oli ta tõesti juba. Paremast nurgast võis täismees hea tahtmise korral vabalt läbi pugeda. Tõsi, suurem osa august oli minu näritud. Mis sa teed ära? See link on ju ka nii kõrgel, et muud moodi pole võimalik sisse pääseda. Aga ta oli juba muudpidi ka ligadi-logadi. Ega see ime ole. Kuur on ehitatud ju nõukaajal. Tollal ehitatu oli lagunema määratud selle valmis klopsimise kuupäevast saadik nagu see riik, mille režiimi ajal too kuuririsu tehti.