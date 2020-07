Möödunud nädalal kirjutas Pärnu Postimees, et suvepealinna jõudsid ettevõtte Comodule elektritõukerattad nimega Tuul. 10. juulil märkis Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov, et Pärnus jagub ruumi mitmele tõukerattalaenutajale ja konkurentsist on neile kasugi. Küll alandavad nüüd mõlemad asjaosalised tõukerataste rendihinda ja alustustasu.