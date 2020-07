Autosse ehitatud baar: noori utsitab tagant suvituslinna kasutamata potentsiaal

“Kui vaadata Tallinna ja Tartut, on tunne, et liigume põhja­euroopalikkuse poole. Pärnu rannas on endiselt selline 2000ndate alguse tunne. Asju ei tehta hingega, vaid pigem nii, et raha võimalikult ruttu kätte saada,” leiab Heinsalu. Noored avaldavad, et Pärnu mahajäämusest tuleb seltskonnas tihti juttu. Nii muuseas on sestap mõlgutatud mõtteid, kuidas ise kodulinna arengusse panustada.