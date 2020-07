Pärnu sõudjad sekkuvad Harkul medalimängu

250 meetril peetav jõuproov algab meeste roolijata kahepaatide etteastega ja tipneb mehepoegade ühepaatide finaaliga. Samuti on kavas tüdrukute ja poiste B- (15–16aastased) ja A-klassi (17–18aastased) ühepaatide võistlus, poiste üksikaeruliste kahe- ja naiste ühepaatide sõidud.

Meeste roolijata kahepaadil on kullanõudlejad Margus Kodasma ja Martin Rahuoja Pärnu sõudeklubist. Naiste ühesel on head võimalused sama klubi kasvandikel Greta Jaansonil ja Annabel Aronil. Kuna neljapaadiässad jäävad kõrvale, on meeste seas lootus Pärnu kalevlasel Johann Poolakul.