Huvitava asjaoluna selgub, et ringradade müra mõju täpselt hinnata on raske, kuna seadusandluses puuduvad üheselt mõistetavad normväärtused. Järelevalvel tuleb juhinduda subjektiivsest hinnangust häirivusele. Korrakaitse seisukohalt on olukord selline, nagu politsei kutsutaks kortermajas öisel tunnil liig ­valjult tümpsutavale naabrile. Ringrada ja tüütu naaber on aga väga erineva mõjuga.