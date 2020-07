Mihkel Kose meeskond kindlustas endale regativõidu

Teise koha punktid sai etapil hiidlase Tiit Vihuli Olympic ja kolmandaks tuli kalevlase Andres Luhti Adlante. Jaan Mugra Tuule oli üheksas, Rain Liiberi Take Off 17. ja Andres Tamme Linda 24.

"Meie kontol on kaks esimest, teine ja kaks kolmandat kohta ja kuna halvim tulemus läheb maha arvamisele, ei suuda keegi meid enam püüda," rääkis Kosk.

"Mullu võitsid Haapsalu mehed selle paadiga Euroopa meistritiitli. Sel aastal kaitseme uue meeskonnaga Tallinna Kalevi jahtklubi au. Pärnakatest on pardal veel viiekordne juunioride jääpurjetamise maailmameister Rasmus Maalinn. Ülejäänud on noored ja vihased pealinna poisid, kes on sõit sõidult üha paremini oma ülesasannetega hakkama saanud."