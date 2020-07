Iga päev maratoni jooksev mees jõudis Pärnusse

Mis ajendas teid sellist katsumust ette võtma?

Maratonijooksjatel on kõigil eesmärk joosta maraton alla kolme tunni. See on selline maagiline aeg, mida paljud ei suuda saavutada. Kunagi ma arvasin, et maratoni alla kolme tunniga jooksmine on miski, mida on võimalik saavutada vaid kord, pärast mida tuleks jälle kuid uuesti valmistuda selle kordamiseks.