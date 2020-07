Pärnakad näitasid Harkul muskleid: sõudesprindi esivõistlustelt naasti kuue kuldmedaliga

"Kerge üllatus sündis. Trennis oleme Jüri-Mikuga korduvalt kõrvuti sõitnud ja tulemus on alati olnud teistsugune: tema vanema ja füüsiliselt veidi tugevama mehena jäi seni alati peale," rääkis Poolak ja arvas, et temal jäänuks paremates oludes meistrikuld võtmata.

"Esimestes sõitudes ei saanud end eriti hästi käima – justkui polnukski tegemist sprindiga. Raske on end 35 tõmbeks motiveerida," lausus Jaanson, kelle sõnutsi muutus finaalis kõik. "Siis tegin oma selle hooaja parima stardi. Tunnen end enesekindlalt, sest võrreldes hooaja algusega on minek hoopis parem. Medalisõidus saime tunda heitlikku ilma, mis tuli samuti kasuks: arvan, et sellistes oludes peab kogemusi hankima."