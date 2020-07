Pärnu merekarud tõid Muhu väinast kulda ja hõbedat

Hiidlase Tiit Vihuli Olympicul piisas viimasel etapil teisest kohast, et regati kokkuvõttes sama koht pälvida. Tänu viimase sõidu esikohale teenisid Jaak Jõgi mehed jahil Forte Kalevi klubist pronksikarva autasu. Jaan Mugra Tuule lõpetas regati kaheksandal kohal, Rain Liiberi Take Off oli 18. ja Andres Tamme Linda 24.