Kiskjakaamera jäädvustas hüljest himustanud mõmmiku

Kiskjakaamera asub Lõuna-Pärnumaal Maarjapeakse raba lähistel väikesel metsaraiesmikul. Kaamera asukoha valikul loodeti, et paigal on potentsiaali just röövloomade tegemisi reaalajas pildile saada. Näha loodetakse selliseid kiskjaid nagu rebane, kährik, metsnugis, karu ja hunt.