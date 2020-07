Tori tuugenipargi eriplaneeringu algatamine viibib

Tori valda eeldatavasti Põlendmaa ja Kildemaa küla piirkonda võiks kerkida kolm tuugenit, mis hakkaksid voolu andma kõige varem viie aasta pärast. Seda soovib vähemalt AS Eesti Energia taastuvenergiafirma AS Enefit Green, mis 15. juunil esitas Tori vallavalitsusele taotluse eriplaneeringu koostamise algatamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseks. Planeeringualas asub aga mitu kõrge loodusväärtusega objekti, mistõttu eriplaneeringu algatamine on viibima jäänud.