Tervise arengu insti­tuudi andmete järgi suureneb vaimse tervise probleemide levik noorte seas. Mida ette võtta, kui tunnete, et kannatate ärevuse all või peas on üks suur segapundar ja oleks vaja rääkida, aga mitte vanemate ega sõpradega, vaid kellegi erapoole­tuga?