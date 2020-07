Üks vaba ühiskonna ja õigus­riigi alustalasid on läbipaistvus. See tähendab, et otsustajate tegevus on avalik, arusaadav ja aus ning inimestel on alati õigus küsida selle kohta selgitusi. Seda olulist väärtust kaitsevad seadused, mis kohustavad riiki infot avalikustama ja selgitusi jagama. See on lahutamatu ja iseenesestmõistetav osa ametniku tööst.