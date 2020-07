Ehitusplatsidel esineb endiselt ohutusprobleeme

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele tööinspektsioon pöörab seetõttu enam tähelepanu. Selle ala tööõnnetused on olnud peamiselt seotud kõrgelt kukkumisega. Pea kõiki neid õnnetusi olnuks inspektsiooni hinnangul võimalik ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks tõsisemalt suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.

Suve hakul uuriti kõrgustes töötamise sihtkontrolli käigus kümne maakonna, sealhulgas Pärnumaa ehitusplatse. Inspektorid jälgisid põhiliselt töökohtade ergonoomiat, töövahendite, redelite ja tellingute korrasolu, aga ka isikukaitsevahendeid, tööd katustel ja seda, kas dokumentatsioon on korras.

Inspektorid tuvastasid enim probleeme seoses kaitsepiirete või nende puudumisega lahtiste avade ja treppide ees, samuti polnud tellingutega kõik korras. Paljudel tellingutel puudusid osaliselt või täielikult kaitse-, vahepiirded või alumised kaitsepiirded. Siiski on korrast ära redeleid nagu ka redelite kasutamisega seotud rikkumisi vähem kui varem. Ka kontrollitud ehitustõstukid vastasid kõik nõuetele.

Endist viisi esineb inspektsiooni hinnangul probleeme isikukaitsevahenditega. Kolmandikul objektidest polnud töötajatele väljastatud kukkumiskaitsevahendeid. Ainult kahes paigas olid korras ohutusvööd, turvarakmed, ohutustrossid ja -köied. Endiselt ei kanta kiivrit: need on küll töötajatele antud, aga nood ei taha kiivrit pähe panna, sest lõuarihma pole ja kummardades kukub see peast ära. Lahendusena näeb inspektsioon näiteks korralike kiivrite soetamist.