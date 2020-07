Pärnu suvemuusika: kõlakojas esinevad Lihula muusikakooli vilistlased

Eestvedaja Ülle Ots iseloomustab õhtut kui vaskset impressiooni Läänerannast. Lavale astub viis aastat tagasi Lihula muusika- ja kunstikoolis loodud kooslus BrassQ+. Kuigi nüüdseks on liikmetel muusikakool selja taga ja enamik neist jätkanud õpinguid kaugemal, teevad nad siiani koostööd, näiteks Kaitseliidus. Juba kodukandis õppides rõhutati noortele, et osalemine solistikonkurssidel ja tulemused pole elus määrava tähtsusega. Sellegipoolest on neil diplomeid aastatega kogunenud.