Lottemaa näitlejail tuleb ette putukate matmist ja võitlust jonniga

Kui teised noored töötavad kaheksa tundi, on Lottele ette nähtud neli. Ta on karakterina laste pideva tähelepanu keskpunktis, nii et ei jää aega isegi hingetõmbepausiks. Päevad on üsna intensiivsed ja kostüümi seljast võttes meeldib neiule tee­tassi taga merd vaadates end maan­dada. “Igas päevas leidub nii palju üllatusi, mis jõudu annavad,” kilkab Hanna Grete.