Sirle Matt: Kurb pilt avaneb Pärnus

Ent selliseid puitelamuid jääb aina vähemaks. Kestev suundumus on, et remondi käigus vahetatakse kaunid peene joonega puitaknad robustsete plastakende vastu. Ehitusdetailid asendatakse lihtsate laudadega. Mõni on pannud puitlaudise asemele lausa plastpaneelid. Kui fassaadile on lisatud soojustuskiht, mis muutnud seina paksemaks, meenutavad seina sügavusse jäänud aknad laskeavasid.