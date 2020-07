Ammende kultuurikava on suve lõpuni sisustatud

Alates 15. juulist on välisündmustele lubatud poolteist tuhat nägu, mis tähendab, et festivalikorraldajad kostitavad aina enamate üritustega. Esimeste festivalide, kontsertide, teatri- ja kinokülastustega on sündmusjanu kustutatud, ent siiski tekib südasuvel tahtmine puhkust kultuurselt veeta. Suvepealinna võlu ja ilu on ometi hoovikontsert, rannaliival mõnusa muusikarütmi saatel kulgemine või vanalinnapidu.