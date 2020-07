Pärnu orelifestival viib kuulajad Londoni Big Benini

Juuni valgetel öödel algav ja augusti pimedamatel õhtutel lõppev suvine Pärnu orelifestival on jõudnud oma kavaga poole peale. Tänavuses sarjas, mis kannab nime “Valgus ja pimedus”, on juba kõlanud muusikute eri nägemus valguse ja varju mängudest. Programm on näidanud helimaailma koloriitsust: Eliisabeti kirikus on ettekandele tulnud helgemad ja süngemad palad. Orel kui pillide kuningas on selleks igati sobiv, olles kõlavärvide poolest rikas.