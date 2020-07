Tomson avaldas lootust, et kunagi keegi kirjutab põhjaliku ülevaateteose Pärnu muusikaelust, sest see kindlasti väärib seda. Samuti rõhutas ta, et on trükise koostaja, mitte autor, kuna teosesse on kokku koondatud info, mis põhineb varem avaldatud ajaleheartiklitel ja festivalide korraldajate säilitatud arhiivimaterjalil, neile on ta lisanud värsked intervjuud, milles on nii meenutusi kui tulevikuvaadet.