Kuri käsi mängus? Tundmatu kassivaras veab kodukasse kümnete kilomeetrite kaugusele

Vabakäigukasse varitsevad sellised ohud nagu autod, rebased, koerad ja halbade kavatsustega inimesed. Tundub, et suvepealinna lõunapoolses servas just säärane isik tegutseb. Kuidas muidu seletada lugude ühisosa, et eri ajal naabruskonnast haihtunud kolm miisut leitakse teiselt poolt Pärnut Nurmest ja üks Võistest? Pole tõenäoline, et nurrumootorid võtsid kätte ja otsustasid heast kodust, kus ninaesine tagatud, paarikümnekilomeetrise teekonna ette võtta. Selmet jõuda välja suvalisse kohta, hulguvad kolm neist lausa samas kandis.