Koduotsija: korduvalt hüljatud süsimust kassipoiss loodab õnnetule minevikule selja keerata ja päriskodu leida

“Keset prügi ja mustust täis korterit nuttis õnnetu, inimese lähedust igatsev kiisu. Hiljem selgus, et ka see kodu ei olnud Mustul esimene: ta olla alles mõni kuu varem õuest ekslemast leitud. Kust ta pärit on, ei tea keegi,” rääkis miisul järel käinud Kelly Ardan, mittetulundusühingu üks asutajaid.