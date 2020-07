Koduköök – pigem elustiil kui tööstus

Riina pasteet või tšilli-ananassimoos on juba teada kaup, mis peale kodulinn Pärnu tuntakse ära mujal Eestiski. Valmivad need ja mitmekümned teised maitsvad hoidised Võistes Riina Luige kodus.

Hoidiste valmistamise ja müümiseni jõudis ta kaheksa aastat tagasi läbi juhuse. Sõbrannaga osteti kokku tonn tippsibula seemet, mis oli plaanis laatadel maha müüa. “Mõtlesime, et müüme maha ja saame rikkaks,” naeris Luik. Paraku ei olnud nemad ainukesed, kes tippsibulaga äritsesid. Tonnist suudeti maha müüa umbes 100 kilo. Et investeeringut mitte korstnasse kirjutada, pandi ülejäänud seemned mulda ja tuli uus plaan leiutada. Seda ka tehti: järgmisel korral väisati laatu purki pistetud sibulatega. “Tegin veel mõne salati ja inimesed ostsid, sealt see tuligi.”

Oma puhketalus on Luiged läbi aastate korraldanud pidusid. Laud on olnud ikka perenaise enda valmistatuga kaetud. Kui peolised hakkasid laual olnut kaasa tahtma, andis see uuele äriideele hoogu juurde. “Inimesed tahtsid magushapu kapsast näiteks purgiga kaasa osta. Ma ei tulnud selle peale, et keegi võiks sellist asja tahta. Mõtlesin, et igaüks keedab ise endale kodus,” lausus Luik.