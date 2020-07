Ingrid Lekk: Laps peaks tahtma kooli minna, aga see pole tihti üldse nii

Noor, särav ja energiline – just selline on Ingrid Lekk, sügisest Audru kooli keemia- ja bioloogiaõpetaja. Ta on teadlane, kes uuris aju toimimist molekulaarsel tasandil ja omandas doktorikraadi, pärast mida töötas teadlasena Londonis ja Viinis. Siis taipas ta, et on küll tohutult pühendunud oma tööle, aga tahaks ka teadust populariseerida, jagada teadmisi laiemale ringkonnale. Ja kellele veel õpitut edasi anda kui mitte lastele? Lõpuks oli tal põhjust tulla Eestisse, kus teadust teha on ehk Lääne-Euroopa suurte ülikoolidega võrreldes mõneti raskem, aga noori õpetajaid koolides puudu.