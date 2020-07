Nädalast jäi kõlama: Aperol Spritzi Pärnu ja eliitkultuur

Sel nädalal on üleriigilistes välja­annetes arvustatud Pärnu kunstisuve. Tähelepanu teravik on ligikaudu kuu tagasi avatud näitustel, mis tegelevad sooteemadega. Ühest noist enamasti hea tooniga ülevaadetest tabasin märkuse, kus suvepealinna ­üldist vibe’i ehk õhustikku kirjeldati Aperol Spritzi abil. Kes ei tea, siis see on ülipopp oranži tooni mullitav alkohoolne kokteil.