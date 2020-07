Lääneranna identiteedi loomine lasub noorte õlul

Haldusreformis sündinud Lääneranna vald on eri­line ses mõttes, et nelja omavalitsuse liitumine toimus maakonnapiiriüleselt, mistõttu võiks arvata, et ühist identiteeti luua on seal keerulisem kui mujal. Ometi on just Lääneranna vallast kostnud Pärnumaal kõige jõulisemalt hääli haldusreformi kiituseks.