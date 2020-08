Ei olnud harvad juhused, kui ma ikka ja jälle nägin Mangi koos oma koera ja mõne näitsikuga pargis ringi luusimas. Algul ma mõtlesin, et selline jalutamine on lihtsalt mingisugune individuaalne turismipakett loodussõpradele, et uurida linnaloodust ja puuõõnsusi veidi lähemalt.