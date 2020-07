Pärnumaa ettevõtlusinkubaator alustab koostööd Tehnopoliga

Ettevõtlusinkubaatori arendamine on osa suuremast projektist “Kobar”, mille kaudu Pärnumaa arenduskeskus loob uusi lahendusi ettevõtluse, teaduse ja hariduse koostööks.

“Me oleme Pärnus murdmas arusaama, et ettevõtlusinkubaator on ennekõike odav kontorihotell,” ütles SAPA juhataja Erik Reinhold. “Me arendame intellektuaalset väärtusloomet toetavat teenusepaketti, mis aitab avada nii alustavate kui juba pikalt toimivate ettevõtete potentsiaali ja uusi edušansse. Samuti pole inkubaator kuidagi geograafiliselt seotud vaid Pärnu linnaga: arendavatest teenustest on kutsutud osa saama kogu maakonna ettevõtjad.”