Riik toetab keskkonnahariduskeskusi 140 000 euroga

Keskkonnaminister Rene Koka sõnutsi näitas eriolukord ilmekalt, kui suurt huvi tunnevad inimesed looduses viibimise vastu. “Keskkonnateadlikkust laste ja noorte seas on suurendada äärmiselt oluline ja keskkonnahariduskeskused on seejuures suureks abiks. Loodan, et koolid ja lasteaiad üle Eesti pakuvad oma õpilastele aina enam põnevaid ja kättesaadavaid aktiivõppeprogramme,” ütles minister pressiteate vahendusel.