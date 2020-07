PJK jahib Kohtla-Järve vastu teist järjestikust võitu

Pärnakate mõõduvõtt Kohtla-Järve Järvega toimub Kohtla-Järve spordikeskuse staadionil. Kohtla-Järve on seni kirja saanud kolm viiki. PJK paikneb üheksandal tabelireal 11 silmaga. Hooaja esimese omavahelise mängu võitis PJK 2:0.

“Kui tahame esiliigasse püsima jääda, on kindlasti vaja võita Kohtla-Järvet. Aga iga mäng on raske ja keegi ei tee kellelegi kingitusi. Loodan, et poisid tulevad Ida-Virumaalt kolme punktiga tagasi,” ütles aga mängija Jevgeni Novikov.