Pärnakad seilavad medalikursil

„Täna puhusid merel tugevapoolsed läänekaare tuuled,“ rääkis kapten Kosk. „Homme on regati kavas kolm sõitu ja meil on tõsine tahtmine vähemalt Karinast jagu saada, et duubeldada mulluseid hõbemedaleid. Joanna meeste kontol on neli sõiduvõitu ja nende vastu pole me paraku veel õiget rohtu leidnud.“