Jaanihanso siidrivabrik päästis Libatse kooli klaveri ja avas Mari Kalkuniga uue välilava

Kes osanuks arvata, et vana, aastaid oma eesmärki koolimajas täitnud pill saab uue kodu siidrivabriku õunapuude vahel? Ja et selle õnnistab pärast taassündi sisse Võru juurtega muusik Mari Kalkun?

Õunaaiast siidrivabriku õuele

Kui Jaanihanso siidrivabriku peremees Alvar Roosimaa kohalike kaudu direktorini jõudis, selgus, et pill antakse hea meelega uuele omanikule. “Sõitsime järelkäruga kohale ja tõime ära. Leidsime Pärnust suurepärase pianisti ja klaverihäälestaja, kes pisivead parandas, kõik, mis pingutamist vajas, pingutas, ning andis hinnangu, et pianiinost saab asja ja heli on üle ootuste hea,” oli Roosimaa rõõmus. Siidrivabriku eestvedajal läks mitmel põhjusel silm särama võimalusest tuua õuele klaver. Nimelt plaanis ta avada Jaanihansos välilava ja teha seda koos Võrumaalt pärit muusiku Mari Kalkuniga.