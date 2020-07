Koolipingist pärisellu: noormees avas kodukandis esimese isikunäituse

“Lõpetasin just kooli ja lõputööks valmis autoriraamat. Ei tahtnud, et see jääks riiulile seisma, vaid jõuaks inimesteni. Seega laiendasin raamatu esimeseks isikunäituseks,” selgitas Kaisel.

Loometöö on suuremal või vähemal määral alati noormehe ellu kuulunud. Tugevam side on tekkinud viimastel aastatel. Kiindumus kasvas Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas meedia- ja reklaamidisaini õppides: Kaisel jõudis järeldusele, et disainist eneseväljenduseks ei piisa. “Kunst on mulle viis inimestega suhelda, anda edasi mõtteid ja kaasata inimesi aruteludesse mulle olulistel teemadel,” märkis.