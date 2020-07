Olin sellele eelnenud suvel juhtinud Pärnumaal Rahnojal töötanud rühma ja saadud kogemus andis julguse jätkata. Toeks oli seegi, et sain Eesti 20 koolist kokku tulnud 32 noore hulka arvata oma tulevase, toona Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonnas õppinud abikaasa. Neide ja noormehi oli rühmas peaaegu võrdselt ja keskmine vanus tuli 16,8 eluaastat. Leedu pealinna sõitsime 21. juunil Tallinna–Minski rongiga ja meie elupaigaks said varem pioneerilaagri käsutuses olnud kolmekohalised majakesed. Kordamööda täideti päevikut ja just selle kaante vahelt on pärit meie rühma õpilasmalevlaste tehtud sissekanded.