Saksa ilmarändurid peatusid aastasel ringsõidul Audru kandis

Retke võttis paar ette haagissuvilaga, kuna uus pärgviirus on matkasellid ettevaatlikuks muutnud: nad ei kasuta ei avalikke duširuume ega välikäimlaid, väljas ei söö ja väldivad rahvarohkeid kohti. Kõik vajalik on neil endil ühes. Päikesepaneelgi on autokatusel ja nii tuleb elekter oma sõidukist.