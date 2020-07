Sirle Matt: Tore naaber, aga põletab prügi

See käib nii majapidamises tekkinud olmejäätmete kui lammutusprahi kohta. Tiheasustusalal nagu Pärnu ei või põlema pista ka aia- ega haljastusjäätmeid, mis on enamasti toored ja suitsevad lõkkes mis hirmus.

Hoolimata keelust on prahipõletamine rohkem levinud, kui arvata võib. Kui minna hommikul kell kaheksa tööle ja tulla viiest koju, jääb nii mõndagi häirivat nägemata. Keset päeva aga tungib kibe toss koduümbruses ninna üpris sagedasti. Siiski on kurku torkiv kirbe luhvt väike mure võrreldes keelatud materjali põletamisel erituva mürgise saastega, mida silmaga ei näe, aga mis sellegipoolest ladestub pinnases, ümbruskonna õunapuudel ja marjapõõsastel ja mille me lõpuks endale sisse sööme.