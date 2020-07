Pisikesed päntajalad õpivad lustides

Kui just ei õpita istuma, lamama, rihmas kõndima ja peremehe juurde tulema, korraldavad vabalt kalpsavad maailmaavastajad koolitaja Estelle Lillaku valvsa pilgu all sõbralikke maadlusmatše, mille käigus omandavad teadmisi nii kahe- kui neljajalgsed. Omanik saab juhendajalt teada, et iga urina ja vigina peale ei ole mõistlik ahhetada ega söösta lõbutsevaid neljakäpalisi lahutama, muidu võibki kuts vanemana niisuguste häälte peale ärrituda. Nagu Lillak ütleb, tajub koer meie hirmu, seega tuleb säilitada rahu.