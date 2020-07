Kui loom kipub puuksutama, tuleb toidusedel üle vaadata. Doktori jutu järgi on see, kui lemmik veidi krooksub või kõhutuult laseb, normaalne, sest organism toimibki nii. Ent kui see muutub sagedaseks ja samal ajal on näiteks kõht korrast ära ja loom loid, tuleb arstiga nõu pidada.