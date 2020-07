Noore õpetaja päevik: Mul soovitati otsida rikas mees

“Kas sa mõtled seda päriselt?” päris südamesõber, kes ei püüdnudki oma hämmingut kohvi­tassi taha varjata. Ega teisedki, kellele enda kutsevalikust rääkisin, ennast tagasi hoidnud: “Kas sa tõesti tahad oma närvid nii madala palga eest maha müüa?” “Mõtle hoolega. Närvid ei ole taastuv energia”, “Nüüd on sulle kindlasti rikast meest vaja”, “Kas õpetajatele pakutakse sotsiaalkortereid ka?”

Õpetajatööga kaasas käivaid eelarvamusi oli nii palju, et endalgi hakkas kõhe. Või isegi häbi. Enamjaolt olid eelarvamused ­seotud õpetaja madala maine ja palgaga.

Enesekindluse tagasivõitmiseks tegin endale üsna ruttu selgeks, et õpetajaameti halb maine on tihedas seoses arvaja isikliku kogemusega. Kui tal polnud koolis tore, oli see ilmselgelt alamakstud ja närvivapustuseni viidud õpetaja süü.