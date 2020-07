Lennukisse sisenedes pistetakse pihku tähtis ümbrik. Selles on ühekorramask (soovitav kandmisaeg kolm tundi) ja kaks kätepuhastusgeeli. Edasi on näokate kõigile reisijatele kohustuslik. Esmane ärevus lahtub, kui taipan, et tegelikult on tänu konditsioneerile maskiga olla väga mugav.