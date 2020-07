Nädalast jäi kõlama: Tehtud, mõeldud?

Rand on üks igavesti tore koht. Eriti Pärnu oma, sest see on ju oma. Sel aastal on jagunud mõnusat suveilma, et rannarõõme nautida. Pealegi oleme omale võtnud suvepealinna tiitli, mille kandmist sel aastal juba veerandsajandat korda uhkelt tähistasime. Rannal ongi Pärnu mainekujunduses tähtis roll.