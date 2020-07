Uksele koputab suve kultuuriliselt kirevaim nädalalõpp

Pärgviiruse puhang nügis kevadised ja varasuvised üritused heina- ja lõikuskuule. See tähendab, et siiani üsna rahulikus rütmis tiksunud Pärnu kultuurielu vahetas juuli hakul käiku. Kultuurivedurites pulbitses soov jätkata. Tulemus? Tänavuse suve kultuurilis-spordiliselt kirkaim nädalavahetus koputabki uksele: linnavalitsus on 7.–9. augustiks väljastanud 21 vabaõhuürituse luba, mida võib veel juurde tulla.