Galerii: kodutütred ja noorkotkad ammutasid laagris teadmisi ja vaatasid tulevikku

Kolm päeva kestnud laagris tutvusid noored kõikvõimaliku varustusega, õppisid näiteks, kuidas käepäraste vahenditega endale vee peal püsimiseks alus ehitada ja said naiskodukaitsjatelt näpunäiteid, mismoodi katelokis pannkooke küpsetada.

Pärnumaa kodutütarde ringkonnavanema ja laagri üldjuhi Aina Tarvise sõnul oli sellesuvise maakonnalaagri põhieesmärgiks Kaitseliidu ning Naiskodukaitse väljaõppeliste eripärade tutvustamine riigikaitsjate järelkasvule. Kolme päeva jooksul said osalejad 15 tegevuspunktis katva ülevaate Kaitseliidu täiskasvanute maailmast ja kaitseliitlaste ning naiskodukaitsjate igapäevastest toimetamistest. "Kindlasti avardas nähtu ja kogetu nooremate laagriliste silmaringi ning usutavasti on see tarvilikuks abiks vanemetele kodutütardele ja noorkotkastele tuleviku valikute tegemisel,“ ütles Tarvis.