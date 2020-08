Noored purjetasid pjedestaalile

„Noored roolimehed said Nõuni järvel kahel päeval purjetada üpris keerulistes tingimustes,” rääkis kodulinna purjetajaid juhendav Tõnis Vare. „Järvel, kus tuul pidevalt nii suunda kui tugevust muudab, on hea tulemuse saavutamine tunduvalt raskem kui merel stabiilsetes oludes purjetades. Usun, et väiksemate kogemustega noored said sellelt regatilt palju tarkusi kõrva taha panna.”